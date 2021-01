Esce da casa e scompare nel nulla: paura per un 51enne di Ugento. Scattano le ricerche

Un uomo di 51 anni, Sergio Ponzo, è scomparso ieri sera dalla sua casa di Ugento, nel Salento. A denunciarne la scomparsa la figlia e il genero. L'uomo non ha portato con sé il telefono cellulare e per questo le ricerche si stanno rivelando più difficili del previsto.

La Prefettura ha attivato le procedure di ricerca già ieri alle 22.30 con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, dei cani specializzati, della Asl e del 118 per verificare se, intanto, lo scomparso possa aver avuto un incidente ed essere stato soccorso. Coinvolti anche carabinieri e i poliziotti del commissariato di Taurisano, insieme alla Protezione civile e la Municipale di Ugento.

Ponzi, attualmente disoccupato e vedovo da pochi anni, doveva passare in chiesa - hanno riferito i familiari - per prendere in prestito una scala dal parroco, ma non è mai arrivato a destinazione.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA