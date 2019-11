Scivola dalla scala e rovina al suolo: grave un pensionato 68enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precipita da un'altezza di tre metri: grave un pensionato ed ex titolare di una ditta edile, oggi nelle mani del figlio. L'uomo, 68 anni, questa mattina si trovava in una abitazione in fase di ristrutturazione, a Torre Mozza, marina di Ugento , e si occupava di alcuni lavori in cima a una scala. Probabilmente un passo falso, una distrazione - si vedrà in seguito agli accertamenti del caso - ed è precipitato al suolo.Il pensionato è stato soccorso da chi si trovava con lui nell'abitazione e i medici del 118, giunti sul posto, ne hanno disposto subito il trasferimento all'ospedale Fazzi di Lecce, dove si trova ora ricoverato in Rianimazione. I sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico. La prognosi è riservata.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ugento e della compagnia di Casarano, insieme ai tecnici dello Spesal, che si stanno occupando delle verifiche del caso. Gli accertamenti in corso mirano a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che l’hanno provocato.