Salento, incendio a un'auto di un ex docente: indagini in corso

In fiamme l'auto di un ex docente a Ugento. L'incendio si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato intorno all'una e ha interessato la Renault Megane di proprietà di un uomo di 68 anni, professore in pensione in un istituto superiore di Casarano. Il mezzo era parcheggiato in via Corfù.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che nelle vicinanze dell'auto avrebbero rinvenuto il tappo di un contenitore: non si esclude, dunque, che le fiamme possano avere avuto origine dolosa.

I danni

La vettura è stata danneggiata solo nella parte anteriore. Le indagini sono in mano ai poliziotti del commissariato di Taurisano, diretti dal vicequestore Salvatore Federico.

Potrebbero rivelarsi utili le registrazioni di eventuali telecamere presenti nella zona.