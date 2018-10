Ugento, ritrovato l'anziano scomparso: si era rifugiato in una masseria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UGENTO - Si era perso e così ha deciso di dormire in una masseria nei pressi di Gemini. E' stato ritrovato vivo e in buone condizioni Uccio Rizzo, il pensionato di 85 anni che era scomparso da ieri mattina con il suo motoape dopo essere uscito dalla sua abitazione ad Ugento per recarsi in campagna. Una delle pattuglie di ricerca lo ha scovato nella struttura dove pare stesse ancora riposando. Ai soccorritori ha ammesso candidamente di aver smarrito la strada del ritorno e di aver così deciso di passare la notte nella masseria. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco. L'anziano è stato accompagnato in ospedale per i controlli del caso e per verificare le sue condizioni di salute. Erano state ore di angoscia ad Ugento. Si temeva per la sorte di Rizzo e le ricerche erano partite subito con forze dell'ordine, protezione civile e volontari che hanno setacciato il territorio. Era stato attivato anche un tavolo tecnico in Prefettura. L'appello dei famigliari su Facebook era stato condiviso da decine di persone. Per fortuna la storia ha avuto un lieto fine.