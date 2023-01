Risparmio energetico, «consumi ridotti del 50%». E il sindaco riaccende le luci al cimitero

«Consumi ridotti del 50 per cento». E il sindaco di Ugento “riaccende” le luci del cimitero. Con un’ordinanza che modifica il precedente provvedimento finalizzato al risparmio energetico, il primo cittadino, Salvatore Chiga, ha disposto la riaccensione delle lampade votive del cimitero comunale anche nelle ore diurne e, quindi, per tutto l’arco della giornata.

Il provvedimento



Il precedente provvedimento, infatti, disponeva lo spegnimento delle lampade durante il giorno. Dalle prime proiezioni, si legge nel documento, l’ordinanza di contenimento dei consumi energetici ha prodotto una riduzione dei consumi del 50 per cento. Un risultato che «consente di mitigare, al momento, la misura adottata per il cimitero comunale».

La decisione di spegnere le luci votive non aveva mancato di generare polemiche. Proprio nei giorni scorsi, il gruppo consiliare di opposizione “Uniti verso il futuro” aveva avviato una petizione popolare per portare in Consiglio comunale la richiesta di riattivazione delle lampade. La raccolta delle firme era ancora in corso. Il gruppo aveva anche avanzato richieste di accesso agli atti, degli anni 2021, 2022 e 2023 e sollevando dubbi «in merito alla legittimità della sospensione di un servizio per il quale è previsto il rimborso da parte del contribuente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA