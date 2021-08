Ugento, razzia di zaini e portafogli in spiaggia: preso ladro 38enne. A Casarano un arresto per spaccio

Avrebbe rubato zaini e portafogli lungo il litorale di Ugento: per questo è finito nei guai un 38enne di Torre San Giovanni, marina ugentina, a casa del quale è stata rintracciata anche parte della refurtiva, restituita ai turisti e ai villeggianti derubati. A scoprire il ladro, i carabinieri, impegnati come sempre in una ampia e articolata attività di controllo del territorio. Sempre a Ugento, quattro persone sono state denunciate perché hanno violato gli arresti domiciliari, in un caso ricevendo anche la visita di persone pregiudicate e facendosi trovare in possesso di un grammo di cocaina.

A Casarano, un arresto per spaccio. Oltre 22 grammi di cocaina e 63 grammi di marijuana: per questo è finito ai domiciliari un 27enne del posto. A ritrovare la droga in casa sua, i carabinieri del Nor, che hanno posto tutto sotto sequestro, compresi il bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Quello di Casarano non è stato l'unico fatto saliente in tema di droga: sempre i militari dell'Arma, nell'ambito della loro consueta attività di controllo del territorio, hanno segnalato alla prefettura di Lecce 10 giovani per “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti”.

A Castrignano de' Greci, invece, è stato denunciato un giovane di 24 anni - E.N. le sue iniziali - perché avrebbe effettuato acquisti on-line per un valore di circa 3.000 euro sfruttando indebitamente carte di credito di altre persone.