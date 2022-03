Ugento, rapina a mano armata: due minorenni confessano e finiscono in Comunità

Sono finiti nel “Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia” di Bari, due minori responsabili di rapina aggravata e porto abusivo di armi. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Lecce, su richiesta di quella Procura della Repubblica per i Minorenni ed eseguito dai carabinieri di Ugento.

APPROFONDIMENTI UGENTO Assalto armato in pizzeria: arrestato un ventenne LECCE Salento, assalto armato in pizzeria, paura tra i clienti. In fuga con... PAURA IN CENTRO Lecce, Movida nel mirino dei baby rapinatori: due colpi in 40 minuti BARI Aggredito in pizzeria davanti ai clienti: si dà alla fuga. Ma... IL COLPO DOPO IL COPRIFUOCO Rapina in una nota pizzeria leccese, il titolare insegue il...

I due minorenni rei confessi

I due giovani, rei confessi - in concorso con altrettanti maggiorenni, di cui uno già arrestato lo scorso 19 febbraio dai Carabinieri – sono responsabili della rapina avvenuta il 18 febbraio scorso a Ugento ai danni di una pizzeria. La banda, armata, con il volto coperto da passamontagna e indossando abbigliamento di taglia molto grande con l’intento di dissimulare le fattezze fisiche, hanno fatto irruzione nel locale portando via 250 euro dal registratore di cassa, per poi allontanarsi di corsa a piedi e, di seguito, in macchina.

I carabinieri di Ugento coordinati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce, sono arrivati all'identità dei giovani grazie anche ai filmati dei sistemi di video-sorveglianza da cui risulta servita l’area.