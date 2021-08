Ugento, maltrattamenti in famiglia e minacce: un arresto

Maltrattamenti in famiglia e minacce. I carabinieri di Ugento ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne che stava aggredendo il fratello e la madre.

I maltrattamenti in famiglia e l'arresto

I carabinieri, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti in un'abitazione di Ugento dove l'uomo si era scagliato ancora una volta contro i propri famigliari; una situazione che si ripeteva da cinque anni e che ieri è culmintata in una violenta aggressione. L'intervento dei militari ha permesso di immobilizzare l'uomo e fermare la violenza. Madre e fratello sono stati medicati dal medico curnate, per loro la prognosi è rispettivamente di 5 e 7 giorni.

Il 42enne invece è stato arrestato. Per lui si sono aperte le porte di Borgo San Nicola.