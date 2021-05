Salento, un incendio distrugge un lido balneare: si tratta del secondo caso in pochi giorni

Un violento incendio ha completamente distrutto il lido “Rottacarrozza” a Lido Marini, marina di Ugento. Lo stabilimento era nuovo, appena montato, ma della struttura in legno non è rimasto nulla. Si tratta del secondo rogo doloso che, dall'inizio di questo mese di maggio, ha interessato un lido balneare nel Salento: pochi giorni fa, la stessa sorte è toccata a uno stabilimento di Santa Caterina di Nardò, stabilimento ancora in costruzione.

Il lido ugentino si trovava sul lungomare Nazario Sauro. Le fiamme hanno provocato il crollo del chiosco e ridotto in cenere gli ombrelloni. I danni, ancora in via di quantificazione, ammontano a migliaia di euro.

A domare le fiamme, con ogni probabilità di natura dolosa, sono intervenuti intorno alle 4 di questa notte i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Tricase, insieme ai colleghi di Gallipoli.