Litigano per un debito e spunta un coltello: ferito un 47enne

Accoltellato durante una lite. Un 47enne di Ugento si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito duranre un diverbio con un 28enne. La vicenda non è ancora ben chiara ed è al vaglio dei carabinieri della stazione di Ugento diretti dal luogotenente Daniele Corrado insieme con i colleghi della compagnia di Casarano guidati dal capiatno Cosimo Clemente Errico.Il litigio si sarebbe consumato, verso le 20 di ieri, nei pressi di un bar tabaccheria in via IV Novembre dove i due si sarebbero incontrati. Alla base del diverbio ci sarebbe un debito contratto dal più giovane per lavori edili non ancora pagati. Tra una parola e un’altra è spuntato un coltello e ad avere la peggio, rimanendo ferito per fortuna non gravemente, è stato il 47enne, trasportato all'ospedale “Ferrari” di Casarano. Dopo un primo allarme, il quadro clinico sarebbe stato rassicurante. L’autore dell’aggressione è stato rintracciato e condotto in caserma in attesa del provvedimento da adottare nei suoi confronti che dipenderà anche dalla prognosi definitiva della vittima.