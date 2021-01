Tre positivi al Comune di Parabita. Il sindaco rassicura: «Sanificazione già completata». E ad Alessano i contagi salgono a 52

Tre casi di positività al Covid-19 a Parabita, nell'ufficio Anagrafe. Gli uffici comunali sono stati già chiusi per sanificazione, contenendo di fatto sul nascere il moltiplicarsi dei focolai. A spiegarlo è il sindaco della cittadina, Stefano Prete: «Già il 30 c'era un impiegato del nostro ente con la febbre. L'ufficio era chiuso per le festività natalizie e quando ho saputo, dal personale, della persona ammalata ho proceduto comunque alla sanificazione di tutti gli uffici nottetempo». Non solo. Nell'incertezza dell'esito del tampone - poi risultato positivo il 5 gennaio - Prete ha anche «stabilito le modalità di lavoro agile per tutto il personale e vietato il rientro al lavoro dei due che dividevano la stanza con il presunto contagiato». Anche loro sono poi risultati positivi al Covid, sebbene paucisintomatici. «Sono rimasti a lavorare in sede solo i responsabili di settore - chiarisce il primo cittadino - e chi deve effettuare prestazioni necessarie». In tutto, a Parabita, i positivi sono una cinquantina: un'impennata è stata registrata circa dieci giorni fa quando un cittadino del comune ha raggiunto l'ospedale di Casarano per farsi curare le ferite provocate da un incidente stradale. «Dopo pochi giorni - conclude Prete - la Asl lo ha contattato per comunicargli di essere entrato in contatto con un positivo. Ma a quel punto 8 persone dello stesso nucleo familiare erano già state contagiate».

E se la situazione parabitana sembra tutto sommato sotto controllo, lo stesso non può dirsi di Alessano. Dopo il focolaio creatosi a partire dai cori religiosi delle festività natalizie e da una parrucchiera a domicilio, tuttora ricoverata in gravi condizioni per le conseguenze del Covid, la sindaca Francesca Torsello ha fatto sapere che «sono 52 i cittadini alessanesi attualmente positivi. Negli ultimi giorni - scrive sulla sua pagina Facebook - mi sono sentita con le famiglie dei contagiati, con alcuni operatori dei nosocomi dove ci sono dei ricoverati e con i responsabili delle istituzioni sanitarie per la risoluzione di particolari problematiche. Contattateci per ogni bisogno. Continuiamo ad essere responsabili - l'appello della prima cittadina - e a proteggerci gli uni gli altri». Alessano è, al momento, il comune con la più alta incidenza di contagi per numero di abitanti.

