Padre Pino Puglisi è il primo martire della Chiesa Cattolica ad essere stato ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993, nel giorno in cui compiva 56 anni.

A 30 anni dall'omicidio e a 10 anni dalla sua proclamazione a Beato (25 maggio 2013) la parrocchia S.Pio X di Lecce accoglie una reliquia del sangue del Martire della Fede ucciso da Cosa nostra.

L'accoglienza in mattinata



Richiesta dal parroco don Carlo Calvaruso all'Arcidiocesi di Palermo, la reliquia sarà conservata in un'apposita teca adeguatamente predisposta nella Chiesa parrocchiale come segno di una fede vissuta credibilmente a servizio della storia degli uomini anche quando deve incamminarsi su sentieri rischiosi.

L'accoglienza della reliquia avverrà nella Celebrazione eucaristica di oggi, a partire dalle 10.30, presieduta dal cardinale Salvatore De Giorgi, originario di Vernole, che interviene perché il 15 settembre 1999 quale Arcivescovo di Palermo avviò la causa di Beatificazione di Padre Pino Puglisi e il 25 maggio 2013, quale delegato di Papa Francesco, sul prato del Foro Italico di Palermo e alla presenza di circa 100mila persone, lesse la Lettera Apostolica che lo proclamava Beato.

Il cardinale De Giorgi, prima della celebrazione alle 10, terrà una conferenza per illustrare la testimonianza di come la Chiesa di Palermo, di cui era il Vescovo, visse l'omicidio di don Pino e la scelta di avviare il processo di Beatificazione dichiarandolo "Servo di Dio".



Perché l'accoglienza e la collocazione della Reliquia non si riduca ad una cerimonia, anche se solenne, e ricordando quello che disse l'Arcivescovo di Palermo, il cardinale Paolo Romeo nell'omelia della celebrazione per la proclamazione di don Pino a "Beato" («Il martirio di don Puglisi deve essere vissuto con grande responsabilità. Non può essere ridotto a una pietra di museo, ma deve trasformare, interpellare tutto il popolo di Dio»), la proposta della parrocchia di San Pio X si articolerà in un incontro di preparazione (avvenuto venerdì scorso) e due incontri di approfondimento previsti per domani e martedì.

Il programma



Nello specifico lunedì alle 18.30, nel salone parrocchiale, incontro su "Antimafia istituzionale e Antimafia sociale" con Valeria Mignone, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce, e Francesco Capone del Coordinamento provinciale di Libera.

Martedì, sempre nel salone parrocchiale e sempre alle 18.30, si parlerà di "Mafia, Chiesa e Vangelo" con Raffaele Bruno del Coordinamento provinciale di Libera.

Gli appuntamenti sono organizzati dalla Parrocchia di S. Pio X d'intesa con l'Arcidiocesi di Lecce e in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Lecce dell'Associazione "Libera", il cui presidente don Luigi Ciotti, in occasione della beatificazione di Puglisi, scrisse: «La beatificazione di don Pino Puglisi è, paradossalmente, una "spina nel fianco" per tutti noi. Non solo per una Chiesa chiamata più che mai, nell'attuale crisi mondiale, a saldare il Cielo e la Terra, la dimensione spirituale con l'impegno per la giustizia sociale. Ma per chiunque, cristiano o laico, si senta chiamato a contribuire alla costruzione della speranza già a partire da questo mondo».

Per questo l'iniziativa vuol rappresentare il primo passo di un percorso di impegno e responsabilità che in termini concreti porti sul territorio l'evangelizzazione e la promozione umana e sociale. Don Carlo Calvaruso ricorda a tutti una frase proprio di padre Puglisi: «Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto».

