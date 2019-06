Uccise tre persone per un parcheggio: «Condannatelo all'ergastolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccise tre vicini di casa, Andrea Marti, suo padre Francesco Antonio (63 anni) e sua zia Maria Assunta Quarta di 55 anni. Per questo il 57enne Roberto Pappadà - artefice della strage del 29 settembre scorso in via Tevere a Cursi - rischia ora l'ergastolo.E' questa la richiesta fatta ai giudici del tribunale di Lecce dal pm Donatina Buffelli, nella sua requisitoria di oggi. La sentenza è attesa per l'ora di pranzo. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno chiesto l'ergastolo con l'isolamento diurno.A scatenare la ferocia di Pappadà sarebbero stati vecchi rancori e liti precedenti legate alla sosta dell'auto fuori dal portone di casa, lungo la via che quelle famiglie hanno diviso per tanti anni. Pappadà, quella sera del 29 settembre, prese però il suo revolver Smith & Wesson calibro 357 magnum, detenuto illegalmente, freddando Andrea Marti, poi il padre e la zia accorsi in aiuto del giovane. La madre di Andrea, invece, riportò solo ferite lievi.