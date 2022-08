Ubriaco in ospedale a Gallipoli, aggredisce l'operatrice sanitaria: denunciato

Ferragosto di bagordi e a farne le spese è stata un'operatrice sanitaria dell'ospedale di Gallipoli, aggredita da un turista in preda ai fumi dell'alcol.

Il turista, un 21enne di Catania, è arrivato in ospedale in stato di ubriachezza ed ha aggredito la donna. E' stato denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Si segnalano anche, nelle stesse ore, una denuncia per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere, una per stalking e due per truffa.

APPROFONDIMENTI BARI Precipita dalla scogliera, morto in Sardegna 79enne di Gioia LA TRAGEDIA Trovato morto l'anziano scomparso a Ferragosto: era caduto in un pozzo LECCE Black-out a Porto Cesareo: attività e abitazioni al buio SARDEGNA Bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'uva: salvato da una pediatra e un'infermiera in ferie

I controlli straordinari

Le denunce rientrano in un dispositivo straordinario voluto dal Questore Andrea Valentino, rafforzato da personale proveniente da altre province, che ha permesso di garantire maggiormente l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio di competenza, comprese alcune marine pattugliate dagli acquascooter della Polizia di Stato. I risultati operativi raggiunti sono relativi sia al contrasto allo spaccio e all’uso e di droga e alcol e, di conseguenza, alla guida sotto i loro effetti; dai reati predatori ai controlli amministrativi ed al controllo di persone sottoposte agli obblighi dell’Autorità Giudiziaria.

Tre arresti

Nel corso del periodo interessato sono state arrestate 3 persone: una per detenzione illegale di armi e munizionamento e detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; gli altri due per furto.

Ventuno, invece, sono state le persone denunciate a piede libero, molte delle quali per detenzione di droga ai fini di spaccio.