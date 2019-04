Ubriaco, distrugge l'ambulanza accorsa in suo aiuto: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriaco, ha dato in escandescenza e se l'è presa con i sanitari del 118 intervenuti a soccorrerlo, danneggiando l'ambulanza. Per questo i carabinieri di Porto Cesareo, intervenuti sul posto, lo hanno denunciato per danneggiamento.Si tratta di E.M., 41enne della città rivierasca. Una volta raggiunto dai medici e dagli infermieri di una associazione di volontariato, l'uomo in stato di agitazione ha danneggiato sia il mezzo che la strumentazione di bordo, provocando danni ingenti. Il danno non è stato ancora quantificato e purtroppo non era coperto da assicurazione.I militari dell'Arma hanno provveduto ad avvisare l'autorità giudiziaria.