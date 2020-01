Ubriaco alla guida, tenta di sfuggire alla polizia. Inseguito e arrestato 19enne

Ultimo aggiornamento: 13:11

Dopo una fuga da film poliziesco, percorrendo alcune strade contromano e attraversando alcuni incroci a semaforo rosso, gli agenti del commissariato di Taurisano, guidati dal vicequestore Salvatore Federico, hanno fermato un 19enne di Taurisano (provincia di Lecce ), incensurato.La notte scorsa gli agenti stavano effettuando un controllo a Casarano quando hanno notato una Renault Megane sfrecciare per le vie del centro a forte velocità, ignorando pericolosamente incroci e segnali stradali. Gli agenti hanno acceso le sirene e si non messi all’inseguimento del veicolo. Il 19enne, che nella folle corsa ha imboccato pericolosamente alcune vie contromano e attraversato incroci col semaforo volto al rosso, si è fermato solo dopo che si è visto la strada sbarrata dall’autovettura della Polizia. I successivi accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 1.03, circa il doppio del massimo consentito per guidare.Considerata la condotta del giovane, la cui guida spericolata ha dissolutamente messo in pericolo, oltre che la propria incolumità, anche quella degli agenti e degli altri utenti della strada, il 19enne stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza e, su disposizione del P.M. di turno è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima fissato per oggi.