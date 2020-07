Tutto pronto per Dior «Peccato per le luminarie: nascondono la piazza»

È praticamente tutto pronto per il grande evento del 22 luglio in piazza Duomo. A sfilare sarà la casa di moda francese Dior che ha scelto Lecce per presentare la sua cruise collection 2021. Ma non si placano le polemiche.

E sul web non si perde occasione per discutere sulle scelte della maison francese in tema di allestimenti. Così le luminarie - annunciate già da tempo, quindi non una sorpresa - che adornano la piazza finiscono nel mirino dei puristi de «il Duomo è già bello di suo e non va bene coprirlo». Figurarsi ora che prenderà forma la grande cassarmonica al centro della piazza. Nulla. Ai leccesi non piace. E il dito si punta contro la scelte di una delle case di moda più conosciute al mondo che in quanto ad eleganza e gusto forse ha più da insegnare che da imparare. Ma tant'è.

Da giorni sui facebook dei leccesi non si parla d'altro e nei vari gruppi i commenti sono tutti contro le luminarie dei fratelli Parisi di Taurisano volute dalla direttrice creativa della Maison Dior, Maria Grazia Chiuri, legatissima al Salento con genitori tricasini. Una scelta dettata dalla volontà di rendere Lecce e il Salento protagonisti di punta insieme alla sfilata di 25 minuti che promuoverà Lecce worldwide.

Tranchant il commento di Beppe D'Ercole su Vivere Lecce, «senza alcuna polemica», s'intende. «Come monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio (sempre vicino ai semplici cittadini, e come sferzava i potenti dopo la processione del Santo) sono contrario all'uso profano di Piazza Duomo - scrive - sia per la sacralità del luogo, sia per i danni alle fragili lastre e caditoie. È vietato l'accesso nelle Ztl salvo casi eccezionali da autorizzare per motivate esigenze per necessità legate alla realizzazione di lavori edili, manifestazioni, concerti ed eventi, a tutti i veicoli rientranti nelle categorie. Due i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 tonnellate. Poi, però, dinanzi al Potere ci si inchina con la consolazione del e va bene, ma i vestiti avranno come sfondo l'unicità di Piazza Duomo che ha magistrale e stupefacente illuminazione - conclude -. La vedranno tante signore chic e verranno a Lecce per ammirare direttamente la Piazza. Invece no. Stupefacente: verrà nascosta dalle luminarie. E non potevano sfilare a Scorrano dove sono maestri di spettacolari scenografie?». «Che pacchianata anzi direi proprio na nzallata», si legge tra i commenti. E poi «non riesco a capire questa pacchianata... bastava risaltare la piazza con delle semplici luci mirate. La piazza è stupenda e bella così» fino a definire piazza Duomo «sfregiata».

Luminarie che, per dovere di cronaca, sono a mezza altezza rispetto al perimetro di piazza Duomo. E immaginando l'organizzazione tecnica per consentire la diretta streaming e sui propri canali social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, sui quali la maison francese vanta almeno 60 milioni di follower, oltre che sui social network asiatici come Weibo, Wechat, Little red book, Tencent, Douyin, sarà impossibile non vedere la maestosità di una delle piazze più belle d'Italia (o del mondo?).

Insomma l'omaggio al Salento e alle sue tradizioni con tanto di aforismi incastonati tra le luminarie quale inno al potere delle donne (Sei abbastanza. Respira; Il momento dell'uguaglianza è ora; Dovremmo essere tutti femministi) non sembra gradito ai più. Ma tanto, ci si può limitare solo a discutere, la sfilata è a porte chiuse. Niente biglietti, niente inviti. Solo uno spettacolo sui social la cui anteprima è già servita.

