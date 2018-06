CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centri per l’impiego sotto i riflettori, ma sempre meno in grado di offrire opportunità di lavoro alle persone che vi si rivolgono. La “fame” di posti è altissima, le risposte sempre più scarse. Il Governo promette una svolta con un pieno di assunzioni, ma anche nel Salento le strutture sono sempre meno capaci di dare risposte tra personale scarso (e in bilico nel passaggio dalle Province alle Regioni) e computer obsoleti. Tra l’incudine e il martello. E a pagare, in un territorio ancora in forte crisi, sono i disoccupati.L’allarme, innanzitutto. A lanciarlo è Silvio Astore, direttore dei Centri per l’impiego di Maglie e Poggiardo e rappresentante sindacale per la Cisl. «Il problema - dice - risiede nell’incapacità dei governi di gestire quelli che una volta si chiamavano uffici di collocamento e, dunque, di alimentare le attività funzionali incrociando domanda e offerta». Astore non parla esplicitamente di flop, ma il senso è quello.Colpa della politica? Astore annuisce: «Sono stati dimenticati». E al nuovo Governo che con il ministero del Lavoro affidato a Luigi Di Maio oggi intende riportarli al centro attraverso la gestione del reddito di cittadinanza e un investimento di 2,1 miliardi di euro per il potenziamento del personale e l’ammodernamento delle strutture, il messaggio del sindacalista-dirigente è ancor più diretto: «Cari politici, li rimetterete in moto solo se saprete creare le opportunità di lavoro senza disperdere il patrimonio professionale esistente».