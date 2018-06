Turni massacranti e sicurezza a rischio: sciopero alla Sud Est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turni massacranti, sicurezza in pericolo per i passeggeri. Il personale delle Ferrovie Sud Est sciopererà il prossimo 6 luglio per quattro ore (dalle 8.30 alle 12.30) e si asterrà dal lavoro straordinario per 28 giorni, al netto delle franchigie previste dalla delibera della Commissione di Garanzia: ossia dal 5 al 27 luglio e dal 4 all’8 settembre.Secondo i sindacati, lo sciopero si è reso necessario per l’atteggiamento ostile della società Fse. «Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal - è detto in una nota - hanno sollevato diverse problematiche, ma l’azienda si è rivelata sorda alle istanze delle organizzazioni sindacali» su una serie di questioni, quali ferie, turni del personale di esercizio, sala operativa, accorpamento uffici, gestione equipaggi esercizio ferroviari, spostamento di attività manutentive, forzature contrattuali su uso dei dipendenti dell’officina, situazione organici e approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali ». Questi ultini sarebbero oltre 160 a livello regionale su 1.100 dipendenti .