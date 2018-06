«Turisti state attenti perché questa è una città mafiosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Turisti, attenti a scippi e rapimenti: Lecce è terra di mafia». Sono queste le sconvolgenti parole che una comitiva di vacanzieri tedeschi avrebbe ascoltato atterrita. A pronunciarla uno dei loro accompagnatori connazionali, nel corso di una gita all’ombra del barocco.Un fatto che ha dell’incredibile e che ha suscitato lo sdegno di una guida turistica leccese, che venerdì scorso ha assistito alla scena, ascoltando con le sue orecchie queste improbabili raccomandazioni. L’episodio, tra l’altro, è già finito sul tavolo del prefetto Claudio Palomba: Cna Puglia Beni culturali e turismo ha segnalato con una lettera l’accaduto alle istituzioni, chiedendo maggiori controlli sui tesserini rilasciati alle guide turistiche. Il presupposto è, infatti, che chi svolge questo lavoro per professione non possa inventarsi di sana pianta informazioni così scorrette.Testimone di questa sorta di “gita dell’orrore” è stata Anita Maggiulli, guida turistica leccese, che venerdì scorso si trovava con la propria comitiva di turisti a Porta Napoli: «Ho visto arrivare due numerosissimi gruppi di visitatori appena scesi da due pullman – racconta la professionista – che si sono fermati a poca distanza da me. La mia attenzione è stata immediatamente catturata dai loro accompagnatori che, parlando in tedesco, hanno fin da subito pronunciato la parola “mafia”. Ho prestato più attenzione ai loro discorsi - per lavoro ho studiato anche il tedesco – e ho capito che questi signori si raccomandavano con i vacanzieri di stare attenti, dicendo: «Siamo in una città del Sud, e al pari di ciò che abbiamo già detto per Napoli e Palermo, anche qui c’è la mafia. Fate quindi attenzione, perché potreste essere derubati e restate uniti».Letteralmente imbufalita, ho deciso di vederci chiaro, e mi sono messa a seguire uno dei gruppi che procedeva verso via Principi di Savoia: con mia somma sorpresa, questi poveri vacanzieri correvano, come se potessero essere rapiti da un momento all’altro. Si guardavano intorno spaventati e sobbalzavano al rombo dei motorini che passavano per le vie del centro storico. A riprova di ciò, ho perfino sentito le considerazioni di due di queste signore in vacanza, che dicevano: «Lecce è proprio bella, che peccato: non pensavo che anche qui ci fosse la mafia. Mi sono sentita davvero offesa e umiliata: questi accompagnatori vanno fermati, vengono qui, non sanno niente di noi e ci fanno passare come criminali», conclude arrabbiata Anita Maggiulli.