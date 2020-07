Un tuffo e non riesce più a tornare a riva: salvata in extremis dalla Polizia una turista emiliana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è buttata nelle acque tempestose dell'Adriatico, noncurante del forte vento che da giorni sferza il mare, anche a San Foca , marina di Melendugno. Ma non è più riuscita a tornare a riva. A soccorrere e portare in salvo una turista proveniente dall'Emilia Romagna, sono stati gli agenti di Polizia in servizio presso il lido “La Terrazza”, riferito al progetto “IoPosso”, sempre a San Foca.Lo sguardo attento degli agenti del Commissariato di Gallipoli e delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, in servizio come addetti al salvataggio presso il lido balneare, ideato dall'assistente capo della Polizia di Stato Gaetano Fuso, in quiescenza a seguito di una malattia invalidante come la Sla, ha evitato il peggio.La malcapitata aveva iniziato a perdere le forze e ad ingerire acqua. I quattro poliziotti, a quel punto, si sono buttati in acqua e hanno raggiunto a nuoto la donna in evidente difficoltà, soccorrendola e portandola a riva dove è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Un brutto spavento, anche per i familiari della donna, che, alla fine, hannovoluto ringraziare i poliziotti per il tempestivo soccorso.