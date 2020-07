Turista si accascia e muore: tragedia a Tuglie

Ultimo aggiornamento: 10:36

Era a Tuglie per trascorrere qualche giorno di vacanza ed invece ha trovato la morte: Christopher Pierre 60enne francese è stato colto da infarto, domenica sera, in via corte Lepanto a Tuglie.L'uomo, da via Trieste, stava raggiungendo a piedi l'abitazione di un suo amico. Improvvisamente dopo essere stato colto dal malore si è accasciato a terra. I passanti hanno chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sannicola al comando del maresciallo Luca Russo. Su disposizione del magistrato di turno la salma del turista francese è stata trasportata nella camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce dove il medico legale, nelle prossime ore, effettuerà una visita esterna cadaverica.