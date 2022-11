Turismo, nel porto di Gallipoli approda "Amadea": ecco la nave da crociera di lusso

Nel porto di Gallipoli arriva “Amadea”: continua la stagione crocieristica della cittadina ionica. è approdata oggi proveniente da Siracusa e salperà alle 18 alla volta di Kotor ( Montenegro) la nave di tipo luxury (circa 200 metri) “Amadea” con a bordo 600 passeggeri, nella maggior parte tedeschi e 280 membri dell’equipaggio.

In occasione del suo arrivo, le forze di polizia, l’amministrazione comunale, la polizia municipale, il cluster marittimo ed in particolare i soggetti deputati a svolgere i servizi tecnico-nautici si sono riuniti nella sede della Capitaneria di porto di Gallipoli per organizzare in sinergia e sotto il coordinamento della Guardia Costiera l’arrivo della nave da crociera in modo da assicurare una sicura discesa dei passeggeri dalla nave.

«E’ grazie alla sinergia e al gioco di squadra che potrà essere mantenuta ed implementata un’elevata cornice di sicurezza in termini di safety e security, funzionale e necessaria al raggiungimento di obiettivi a favore della collettività», commenta il Comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli. «Aver riportato il turismo da crociera a Gallipoli rappresenta, di fatto, una scommessa vinta dall’amministrazione comunale, risultato di un’intuizione che si è rivelata vincente anche e soprattutto in periodi diversi da quelli balneari», commenta il Sindaco Stefano Minerva. «Siamo estremamente soddisfatti dell’incontro», aggiunge la consigliera delegata allo sviluppo crocieristico, Assunta Cataldi.