Turismo, rilanciare il territorio. Di Bari: «Fondamentale puntare sulle Terme di Santa Cesarea»

L'obiettivo del turismo deve essere quello di rilanciare i luoghi della Puglia. Questa la priorità del Movimento Cinque stelle secondo la consigliera pentastellata delagata Grazia di Bari.

Il rilancio dei luoghi

«Rilanciare la bellezza e la ricchezza della nostra terra deve essere una priorità per il Movimento 5 Stelle. Da consigliera delegata al Turismo sto lavorando in sinergia con le amministrazioni comunali pugliesi, confrontandomi con loro per fornire strumenti e soluzioni concrete per aumentare le possibilità della nostra terra. In quest'ottica si sono sviluppati gli incontri che ho avuto questo fine settimana a Castro e Santa Cesarea». Lo dichiara la capogruppo del M5S e consigliera delegata al Turismo Grazia Di Bari.

«Dobbiamo - prosegue - valorizzare luoghi ricchi di storia e bellezza e stiamo lavorando per farlo al meglio. Un impegno che ho preso anche per quello che riguarda le terme Santa Cesarea, che ho visitato insieme a Leonardo Donno e ai nostri attivisti. Il rilancio delle terme è fondamentale per valorizzare le bellezze della città e potenziare ulteriormente l'offerta turistica del Salento».