Turismo e food: nuovi indirizzi nelle scuole superiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti a lezione di pesca commerciale e produzioni ittiche. Ma tra i banchi di scuola dal prossimo anno si studierà anche enogastronomia e ricettività alberghiera.L'offerta formativa degli istituti superiori della provincia di Lecce apre al turismo e all'industria del mare e punta a formare nuove figure professionali da impiegare nel settore della ricettività. Ma gli alunni che frequentano il secondo ciclo di studi potranno scegliere di specializzarsi anche in grafica, comunicazione e scienze dello sport.Anche quest'anno il piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2019/2020 messo a punto dalla Provincia introduce alcune novità e allarga gli orizzonti dell'offerta formativa. Non solo materie classiche, indirizzi tradizionali, informatica e lingue, dunque, nella mappa dei nuovi corsi che sarà approvata dal Consiglio provinciale questa mattina. Ma anche una serie di percorsi formativi dedicati a chi vuole punta a specializzarsi nei settori dell'accoglienza e della ricettività.A partire dall'Istituto per i servizi sociali Giannelli di Parabita: già a settembre dell'anno prossimo gli studenti potranno iscriversi al nuovo indirizzo di studio Pesca commerciale e produzioni ittiche. La necessità di attivare questo corso di studi, si legge nello schema del Piano di dimensionamento, parte da una specifica richiesta avanzata a inizio ottobre dal sindaco di Gallipoli e neo presidente della Provincia Stefano Minerva al Dirigente scolastico Cosimo Preite. «Premesso che il porto di Gallipoli registra il maggior numero di battelli da pesca e che le produzioni ittiche sono un'attività produttiva in forte crescita»: così Minerva invitava il dirigente ad adoperarsi per l'avvio del percorso pesca commerciale e produzioni ittiche. Corso di studi che sarà avviato a partire dal prossimo anno nella sede staccata del Giannelli a Gallipoli. E sempre in riva allo Jonio nelle aule del Nautico Vespucci sarà attivato il corso il nuovo indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera. Un percorso di studi che, partendo dalla vocazione turistica del territorio, punta a formare figure di alta professionalità nel settore della ricezione e della ristorazione, soprattutto in considerazione dell'esistenza di un gran numero di alberghi e agriturismi per le quali ormai è d'obbligo pensare anche ad una formazione imprenditoriale specifica. Istanza che era stata avanzata alla Provincia anche dal dirigente dell'Istituto alberghiero Moro di Santa Cesarea Terme al fine di poter formare le figure di skipper-chef ed esperto del bere manager-sommelier, ma anche di cameriere ai piani. Richieste rispedite al mittente dalla Provincia poiché non «rientranti nelle competenze del seguente Piano» secondo gli uffici dell'ente. Ma tant'è.Chi non è interessato a specializzarsi nel settore turistico potrà scegliere come valida alternativa per le professioni del futuro l'indirizzo di Grafica e Comunicazione che punta a formare tecnici esperti in innovazioni tecnologiche in grado di rielaborare e trasformare contenuti in tendenze promuovendo brand e marketing territoriale. Via libera anche all'indirizzo Sportivo per il liceo Girolamo Comi di Tricase. Una richiesta avanzata in base alla presenza sul territorio di numerose associazioni che avviano i giovani allo sport e che avranno l'opportunità di formare i futuri atleti da inserire nel circuito delle competizioni nazionali. L'offerta formativa 2019/2020 prevede, infine, un corso serale per adulti al Vanoni di Nardò: i lavoratori impareranno a selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego. Ma anche ad applicare norme, strumenti e metodi per la progettazione e la realizzazione di costruzioni con un occhio particolare al risparmio energetico nell'edilizia.