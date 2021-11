Galleria "Condò" chiusa per un incidente simulato in tangenziale. In Viale Grassi traffico in tilt e lunghe code

Traffico in tilt, lunghe code di auto e disagi alla circolazione per tutta la mattina in Viale Grassi a Lecce, a causa della chiusura della galleria "Condò" in Tangenziale Ovest, all'altezza dello svincolo per Monteroni.

Incidente simulato in galleria e auto deviate

Inizialmente si è pensato che alla base del disagio ci fosse esclusivamente l'alta affluenza di utenti in fila per le vaccinazioni nella caserma Zappalà dove da questa mattina sono in corso le sedute di somministrazione dedicate soprattutto al personale scolastico. Nei fatti a determinare un incremento tanto significativo del livello di traffico in Viale Grassi è stata soprattutto la chiusura della galleria "Condò" della Tangenziale ovest in entrambe le direzioni di marcia. E ciò al fine di consentire lo svolgimento di una esercitazione programmata da Anas di un incidente simulato sin dalle prime ore del mattino. Uno stop alla circolazione che ha spinto gli automobilisti a "deviare" proprio in direzione di Viale Grassi. A causa dell'alta affluenza di mezzi - macchine e camion soprattutto - in poco tempo il traffico è andato in tilt. Lunghe code di auto si sono registrate per tutta la mattinata e non sono mancati rallentamenti e disagi alla circolazione.