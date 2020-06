Tumore all'occhio asportato dal naso «Intervento al Fazzi, eccellenza in Italia»

All'ospedale Vito Fazzi di Lecce un intervento di alta complessità che in Italia viene effettuato solo in pochissimi centri specializzati e a sei mesi di distanza i medici agitano il segno di vittoria perché il paziente è in ottime condizioni di salute.

Il caso è stato trattato dalle équipe mediche di Neurochirurgia ed Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, rispettivamente dirette da Alessandro Melatini e da Antonio Palumbo. L'intervento in questione ha riguardato l'asportazione endoscopica di un tumore dell'occhio attraverso il naso. Un intervento delicatissimo, appunto, e ben riuscito.

Dall'Asl di Lecce tirano le somme e fanno sapere che «a sei mesi dall'intervento, il paziente è in ottime condizioni sia per la raggiunta radicalità tumorale che per l'assenza totale di complicanze. In conclusione questa è un'arma in più tra le tecniche a disposizione, scelte volta per volta nel briefing preoperatorio. La superficie delimitata dalla linea rossa indica la malattia tumorale che presentava doppia componente, inferiore e mediale rispetto all'orbita rendendo ancor più particolare l'atto chirurgico. La corretta comunicazione, senza enfasi, può servire a dare una corretta informazione tale da contribuire, anche se con una goccia alla riduzione della mobilità passiva».

La conferma di un'eccellenza, insomma. Il risultato è frutto di una collaborazione tra i due reparti dell'ospedale Fazzi di Lecce che dura da circa 5 anni, nella gestione delle patologie complesse della base cranica anteriore utilizzando il naso come corridoio d'ingresso al cervello.

Un aspetto tutt'altro che secondario che in Asl ci tengono a sottolineare: «Ciò che unisce le due branche specialistiche è sia l'anatomia di confine costituita dalla base cranica che la tecnica endoscopica trans-nasale. La tecnica endoscopica permette di raggiungere zone profonde con una invasività minima ma anche e soprattutto con un eccellente controllo visivo dell'anatomia e della malattia da rimuovere. La complessa tecnica chirurgica Endoscopica Trans-Nasale fornisce al pazientedunque un duplice e grande vantaggio, funzionale ed estetico, rispetto agli approcci chirurgici tradizionali».

L'équipe formata dal neurochirurgo Melatini e dall'otorinolaringoiatra Leo Tomacelli, coadiuvati dall'anestesista Giuseppe Arsieni, ha asportato un tumore dell'occhio (cavità orbitaria, per la precisione), che aveva portato il paziente ad una riduzione della vista ed alla visione doppia, utilizzando il naso come via d'accesso per l'asportazione.

«Il tumore orbitario, di conseguenza, è stato asportato passando dal naso e da lì estratto- si legge ancora nella nota dell'Asl - l'approccio endoscopico all'orbita è certamente una novità di tecnica chirurgica endoscopica e ad oggi è effettuato in pochissimi centri specializzati italiani. Con orgoglio possiamo annoverarci fra questi. Grazie a questo fruttuoso e duraturo feeling interdisciplinare, s'innesta un intervento certamente non ordinario effettuato nel novembre 2019».

Tante le patologie trattate negli ultimi anni dai due reparti in collaborazione, a partire dai più frequenti tumori (adenomi) della ghiandola ipofisi, alcuni selezionati meningiomi, craniofaringiomi, fistole rino-liquorali, meningoencefaloceli, tumori del naso che sconfinano nel cranio. Allo stesso modo sono state gestite anche patologie infiammatorie dei seni paranasali con associate complicanze endocraniche e viceversa, o eventi traumatici che giungono da pronto soccorso. A compendio dell'endoscopia - conclude la nota dell'Asl - viene usata tecnologia avanzata quale il navigatore, il doppler intracranico per l'identificazione delle arterie, la fluorescenza ed il monitoraggio della attività cerebrale.

