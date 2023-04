Si stava recando in officina quando l'auto ha preso fuoco all'improvviso: fumo nero nel centro del paese

Un’auto distrutta dal fuoco in pieno centro cittadino a Tuglie. Questa mattina attorno alle 10 le fiamme hanno divorato una Fiat Multipla che stava percorrendo via Oberdan, strada che attraversa il paese del Sud Salento in prossimità del Comune.

Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario della vettura la stava portando in un’officina quando, all’improvviso, del fumo nero ha cominciato a uscire dal vano motore. Il tempo di accostare e in pochi momenti la situazione è precipitata.

Le lingue di fuoco partite dalla parte anteriore del veicolo si sono fatte sempre più alte e hanno avvolto l’automobile. Il crepitio del fuoco e la coltre scura che si è alzata verso l’alto, dando l’idea di uno scenario di guerra, ha subito messo in allerta i residenti della zona, i quali hanno prestato soccorso agli occupanti del mezzo, nessuna conseguenza fortunatamente per loro, e allertato i Vigili del fuoco. In pochi minuti i caschi rossi sono arrivati in loco e hanno completato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nonostante il loro tempestivo intervento, della Multipla è rimasto soltanto la carcassa.

In via Oberdan anche gli agenti della Polizia municipale che hanno provveduto a chiudere la strada e a dirottare traffico sulle arterie vicine fino a quando la situazione di pericolo non è rientrata del tutto.