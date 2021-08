Ferito dopo il tuffo da Torre Uluzzo: turista 35enne finisce in ospedale

Brutta avventura, nel pomeriggio di oggi intorno alle 18, per un turista 35enne che si è tuffato nelle acque di Torre Uluzzo, baia alta e rocciosa, ricadente nel territorio di Nardò. Subito dopo l'impatto con l'acqua, l'uomo ha avvertito dei dolori e urlando ha allertato amici e conoscenti.

L'impatto con l'acqua

I testomini del tremendo impatto, resisi conto della situazione, hanno avvisato telefonicamente la guardia costiera ed i sanitari del 118.

L'operazione di salvataggio è quindi avvenuta in due distinti momenti: il primo è stato coordinato dalla capitaneria di porto di Gallipoli, che giunta sul posto con un natante ha ha soccorso il 35enne tirandolo fuori dall'acqua e mettendolo in sicurezza. Successivamente gli stessi guardia coste, hanno portato il ferito nel vicino porticciolo di Santa Caterina, dove ad accoglierlo c'erano i sanitari a bordo di un'ambulanza del 118. Medico ed infermieri hanno prestato i primi soccorsi del caso al malcapitato e predisposto il suo ricovero al Vito Fazzi di Lecce dove sono in corso accertamenti per comprendere l'entità dell'infortunio.