Truffa dello specchietto sulla tangenziale di Lecce: arrestato un 33enne

Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e tentata truffa un 33enne di Lecce , Giuseppe Di Giovanni. I carabinieri della Sezione Radiomobile gli hanno stretto le manette ai polsi, dopo averlo pizzicato a organizzare la truffa dello specchietto lungo la tangenziale est di Lecce e dopo un inseguimento di circa 16 chilometri.I militari hanno intercettato Di Giovanni proprio in tangenziale e l'uomo, alla vista dell'auto dell'Arma, si è dato alla fuga, con manovre spericolate. Una volta bloccato il 33enne, all'altezza di via del Mare, i carabinieri hanno appurato come il giovane avesse tentato di raggirare un 69enne, che lo ha infatti denunciato. Di Giovanni, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Borgo San Nicola.