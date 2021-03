«Facciamo beneficenza»: si spaccia per avvocato e spilla 11mila euro a due anziane. Condannato

Ottomila euro a una anziana di Maglie. E 3.200 ad un'altra donna, in età avanzata, di Casarano. Con questa accusa un uomo di Lecce, 60 anni, A.E le iniziali, ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione con l'accusa di truffa aggravata dall'età delle vittime.

I due episodi trattati nell'udienza preliminare con il giudice Michele Toriello, risalgono entrambi ai giorni precedenti il lockdown dell'anno scorso: il primo il 6 febbraio e l'altro il 4 marzo.

L'accusa ha sostenuto che a Maglie l'imputato si sia spacciato per l'avvocato Manca quando ha avvicinato un'anziana con la scusa di chiederle informazioni su medici con ambulatorio, continuando poi a parlarle di una azienda produttrice di farmaci e di una persona deceduta, per vincere definitivamente la diffidenza citando i nomi dei due figli. Tutti argomenti cari alle persone anziane. Discorrendo di queste cose, le ha proposto di partecipare a una donazione e l'ha convinta mostrandole una busta con delle banconote. La donna gli ha creduto è salita nella sua macchina per farsi accompagnare in banca, ha prelevato 8.000 euro ed infine è stata invitata a comprare le marche da bollo in tabaccheria. All'uscita non ha trovato più il falso avvocato: era scappato con i suoi soldi.

Stesso modus operandi a Casarano, con la differenza che qui si parla della presenza di un complice e di una somma di 3.200 euro.

L'imputato è difeso dall'avvocato Massimo Manfreda.