Società fittizia assumeva laboratori per truffare l'Inps: 24 denunce nel basso Salento

Avevano costituito una società ad hoc, ovvero un contenitore vuoto, al solo fine di dichiarare all'Inps gli pseudo lavoratori facendogli beneficiare delle indennità a sostegno del reddito come malattia, maternità, disoccupazione e di conseguenza anche una pensione postuma.

È quanto scoperto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro insieme al personale ispettivo dell'istituto pensionistico e in collaborazione con i carabinieri di Lecce. Il danno per le casse dell'Inps, tra prestazioni erogate non dovute e contributi previdenziali non versati, ammonta a 300mila euro.

Denunciati un imprenditore del settore del confezionamento di abbigliamento del basso Salento, un consulente del lavoro e 22 dei falsi lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA