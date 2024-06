Sventata dai poliziotti un nuovo tentativo di truffa in danno di un'anziana a Lecce.

Ieri mattina il personale in servizio presso la squadra mobile e gli agenti in servizio di volante della Questura hanno arrestato, in flagranza di reato, per "truffa aggravata", un 28enne proveniente dalla provincia di Napoli che, con il collaudato espediente della finta chiamata di emergenza da parte di presunti rappresentanti delle forze dell’ordine ad anziane persone, stava per entrare in possesso di soldi e gioielli di un’anziana signora di 94 anni.

Gli agenti in servizio sono stati allertati dalla centrale operativa che in brevissimo tempo ha ricevuto diverse segnalazioni di presunte truffe in atto a Lecce, da parte di sedicenti carabinieri, indice che i truffatori erano all'opera nella zona.

La sala operativa ha inviato gli agenti sul luogo dell'ultima segnalazione ricevuta dal figlio di una 94enne, il quale, rientrato provvidenzialmente in anticipo dai suoi impegni, aveva trovato la madre dietro la porta dell'abitazione in piedi e con in mano denaro contante e gioielli.

La donna sbalordita di vederlo a casa, chiedeva informazioni sul fratello dell'uomo e spiegava che poco prima era stata contattata da un carabiniere che le aveva comunicato che i suoi due figli si trovavano entrambi in caserma perché uno dei due era stato arrestato in seguito a un grave incidente e per risolvere la situazione avrebbe dovuto pagare una certa somma e l’aveva quindi invitata a racimolare tutti i soldi e i gioielli che aveva in casa subito per consegnarli ad un ipotetico collega che sarebbe passato a prenderli da lì a poco.

Il figlio, resosi immediatamente conto che la madre era vittima di una truffa, ha chiamato il 112Nue che provvedeva ad inviare le pattuglie e a metterle in contatto telefonico con il richiedente, seguendo "in diretta" i passaggi che hanno poi permesso di sorprendere sul fatto il truffatore, recatosi in quel momento a casa della donna per prelevare il provento della truffa, e di arrestarlo.

Gli agenti in seguito hanno acquisito ulteriori informazioni da un’altra possibile vittima che aveva segnalato un tentativo di truffa nella stessa mattinata, riscontrando il medesimo "modus operandi", ovvero una chiamata da parte di un uomo che si spacciava per un maresciallo dei carabinieri e le raccontava di un brutto incidente del figlio che aveva coinvolto una bambina di otto anni e che per “risolvere la questione” bisognava pagare la somma di 4800 euro o consegnare i gioielli di famiglia. Fortunatamente in casa con l'anziana signora era presente la figlia che, intuito il tentativo di truffa, aveva subito chiamato il 112.

Al termine degli accertamenti di rito, su disposizione del pm di turno, l'uomo è stato arrestato.