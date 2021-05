Truffa da 16 milioni con gli F24: arrestato dirigente di Federaziende

«Professionisti nel commettere reati contro l’Erario e nel reinvestirne i profitti illeciti»: così il gip Anna Calabi definisce le tre persone finite agli arresti domiciliari ieri, nell’ambito di una seconda tranche dell’operazione “New Job” che vede indagate, nel complesso 43 persone fisiche e 17 persone giuridiche e che riguarda una truffa da 16 milioni di euro commessa tramite il modello di versamento di imposte e contributi F24. Nei guai, ieri, sono finiti due imprenditori lombardi - Alessandro Vittorio Mammoliti (anche consulente del lavoro dell’Inps) e Nazario Iadarola - insieme con Eleno Mazzotta, 45enne di Carmiano, segretario generale nonché legale rappresentante di Federaziende, organismo che oggi raggruppa circa 50 tra piccole e medie imprese salentine.

Il meccanismo

Il meccanismo della truffa, definito dagli stessi investigatori “innovativo”, funzionava così: alcune società non operative - create ad hoc dai tre attraverso complici e prestanome, poco prima di mettere in atto la truffa - chiedevano all’Agenzia delle Entrate, tramite F24, versamenti a fondi pensione e enti bilaterali con sede su tutto il territorio nazionale. Il tutto avveniva senza esborso di denaro, ma utilizzando in compensazione crediti di natura tributaria e previdenziale inesistenti, tra cui ad esempio il credito per famiglie numerose, il cosiddetto “bonus Renzi”. A questo punto le stesse società chiedevano il rimborso delle somme - circa 16 milioni di euro, provento della frode - agli stessi fondi pensione ed enti bilaterali, sostenendo di aver commesso degli errori nella domanda di accredito in loro favore. Infine, per ottenere il visto di conformità sui modelli F24 necessario all’utilizzo dei crediti di compensazione, secondo quanto emerso dalle indagini il sodalizio usava codici fiscali di ignari professionisti, alcuni dei quali erano anche deceduti.

Tra gli enti bilaterali coinvolti nell’inchiesta - associazioni costituite da sindacati e organizzazioni di datori di lavoro e imprenditori - anche il Cean, la Cassa Edile autonoma nazionale costituita a Lecce da Mazzotta (che ne era presidente) nel 2015. Dalle indagini è inoltre emerso che “anche Federaziende riceveva numerosi bonifici trasmessi dal Cean a seguito della richiesta di rimborso”.

I precedenti

Non è la prima volta che Mazzotta finisce nei guai per essere riuscito ad ottenere indebite erogazioni previdenziali. Già nel 2018 era stato arrestato insieme ad altre 4 persone con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Inps e della Agenzia delle Entrate. In quel caso i professionisti, insieme ai legali rappresentanti di 84 ditte, anch’essi indagati, avevano dichiarato di aver anticipato fittiziamente a favore dei propri dipendenti circa 2 milioni di eruo per prestazioni quali assegni al nucleo familiare, malattia, maternità, bonus 80 euro. In questo modo si creava un credito inesistente nei confronti dell’Erario.