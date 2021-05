Maxi-truffa con i codici fiscali dei morti: torna in libertà il commercialista salentino

Revocata la misura cautelare dei domiciliari per Eleno Mazzotta di Carmiano, segretario generale di Federaziende. Il provvedimento a cui Mazzotta era stato sottoposto in seguito all’operazione della guardia di Finanza “New Job” che vede indagate, 43 persone fisiche e 17 persone giuridiche e che riguarda una truffa da 16 milioni di euro commessa secondo gli inquirenti tramite il modello di versamento di imposte e contributi F24, è stato annullato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Anna Calabi, rilevato che l’indagato ha offerto, nei limiti dell’incombente a cui si è sottoposto, una ricostruzione della vicenda che impone una rivalutazione delle esigenze cautelari in relazione al rischio di reiterazione dei reati, rischio che alla luce delle dichiarazioni rese e della dichiarazione prodotta non appare attuale e concreto.

Revoca dei domiciliari: le motivazioni

Revoca della misura cautelare che il Gip ha deciso, in seguito anche alla disponibilità di Mazzotta a rendere interrogatorio davanti al Pm, “scelta che mostra la volontà di collaborare – si legge nell’ordinanza - in una ricostruzione più approfondita della vicenda, nonché la volontà di illustrare i rapporti con gli altri indagati, le competenze del Cean e le modalità di esecuzione degli incombenti e dei controlli che quale legale rappresentante era tenuto a svolgere”. Mazzotta è difeso dagli avvocati Cristiano Solinas e Gianfranco Napolitano.