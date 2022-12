Maxi truffa con i bonus per l'edilizia: 70 indagati in tutta Italia, perquisizioni e sequestri nel Sud Salento

Una maxi truffa con i bonus per l’edilizia. A indagare è la procura di Lecce e ieri la Finanza ha eseguito perquisizioni e sequestri nei confronti di 70 indagati in tutt’Italia, per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro. In particolare le attività si sono concentrate nel Sud Salento (Taurisano, Casarano, Racale).

L’inchiesta è del pm Simona Rizzo, delegata ai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Lecce. Secondo le tesi d’accusa, attualmente in fase di verifica, vi sarebbe stato un gruppo di intermediari, della provincia di Lecce, in grado di concepire un maxi raggiro: sostanzialmente sarebbe stata presentata richiesta di erogazione di contributi, in via telematica, allegando la dovuta certificazione. Ma, operati i riscontri, non sarebbero poi risultati effettuati gli interventi. O meglio sarebbe emersa la dichiarazione di dati anche catastali non corrispondenti a immobili oggetto di ristrutturazione.

I bonus

Si parla per lo più di bonus facciate, ma anche di Superbonus 110% per l’efficientamento energetico delle abitazioni. Erogati nel 2021.

