Truffa ai danni di un'anziana: presi anelli e collana. Un arresto dopo sei mesi di indagini

Truffa aggrava ai danni di un’anziana: ai domiciliari un 45enne di Napoli.

I fatti risalgono al 25 novembre del 2022 quanto, attorno alle 11, l'anziana di Lecce di 88 anni ha sentito suonare il campanello della propria abitazione. Alla porta vi era un uomo, portavoce di una notizia terribile: il figlio era in carcere e occorreva tanto denaro per riguadagnare la libertà. La donna consegnava i suoi gioielli: una collana, gli anelli che portava al dito, il tutto alla presenza del marito 92enne.

La fuga

Il truffatore dopo aver intascato il malloppo, è andato via precipitosamente ma per fortuna alcuni dettagli sono stati notati dai vicini parenti che rincasavano proprio in quel momento.

Arriva all’anziana così un’ennesima telefonata: un presunto Maresciallo dei carabinieri che rassicurava la donna perché il truffatore era stato fermato: tutto falso.

L'arresto

Nel frattempo, la donna e i parenti hanno presentato la denuncia ai carabinieri e sono partite le indagini, coordinate dal luogotenente Damiano Pascali. Si è partiti da alcuni dettagli dell’auto presumibilmente utilizzata e dal percorso. Così, i militari arrivano a Napoli, dove l’auto sarebbe stata noleggiata. Il puzzle degli indizi viene nel giro di pochi mesi completato e il probabile truffatore è stato identificato, arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.