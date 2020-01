Trovato morto fuori da casa: indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto ieri sera, fuori dalla sua abitazione di Spongano, in provincia di Lecce . Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118, i cui medici, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.La salma è stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione del pubblico ministero di turno per gli accertamenti del caso. Al momento, però, nulla condurrebbe a ipotesi diverse da quella della morte naturale.