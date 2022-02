Malore fatale, donna di 74 anni trovata morta in casa

Tragedia nel pomeriggio a Guagnano perché una donna di mezza età che viveva da sola è stata trovata morta in casa.

L'allarme e la triste scoperta

Anna Maria Calcagni, 74 anni, era in buona salute. A dare l’allarme è stata la nipote, allarmata per il fatto che, nonostante avesse cercato più volte di mettersi in contatto con lei per telefono, non avesse mai ricevuto né una risposta né un messaggio. Nel giro di poco tempo i sospetti si sono trasformati in triste realtà: la donna è stata ritrovata cadavere, tra le mura della sua abitazione, al civico 90 di via Vittorio Veneto. Secondo gli accertamenti compiuti dalle autorità competenti, la donna sarebbe deceduta per un malore, forse nella giornata di ieri.

Le indagini

I carabinieri della locale stazione, intervenuti in casa come da prassi, hanno appurato che non c'erano segni né di violenza né di scasso.