Trovati auto e telefonino, ma nessuna traccia del 39enne scomparso. Aveva cancellato il profilo Facebook

E' stata ritrovata l'auto e il cellulare di Luigi Musarò, il 39enne scomparso ieri mattina da Andrano, ma nessuna traccia dell'uomo scomparso.

Le ricerche tutta la notte



Sono proseguite per buona parte della scorsa notte le ricerche dell'ispettore sanitario del quale non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri. La vettura del 39enne è stata notata all'interno di un uliveto poco distante dalla provinciale che collega Andrano alla frazione Castiglione. Al suo interno c'era il telefonino e null'altro.

Una persona per bene

Ispettore sanitario in servizio all'Ufficio Igiene della Asl a Gagliano, Musarò è una persona tranquilla e senza ombre nella vita: fidanzato, ultimo di tre figli, un fratello e una sorella, viveva coi genitori alla periferia di Andrano, all'uscita per Castiglione d'Otranto. In paese tutti lo conoscono come un ragazzo per bene, attivo da anni nelle attività parrocchiali.



Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile che hanno battuto il territorio circostante al ritrovamento aiutati da luci e fari. Le ricerche sono riprese oggi alle prime luci dell'alba.

Pare che Luigi Musarò nei giorni scorsi avesse cancellato ogni sua traccia "social", compreso il suo profilo Facebook.