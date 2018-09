Dopo i vandali, i ladri. Rubata e riverniciata: trovata a Lequile una bici del servizio oBike di Lecce

LEGGI ANCHE: ROTTE E BUTTATE VIA COME SPAZZATURA, ECCO CHE FINE FANNO LE BICI DI OBIKE

Rubate, portate fuori Lecce e riverniciate per essere utilizzate dai ladri o dai ricettatori. Ecco che fine fanno le biciclette di oBike, il servizio pubblico istituito tempo fa a Lecce. La foto, che ritrae una bicicletta riverniciata ma inequivocabilmente appartenente al servizio pubblico leccese, è stata realizzata a Lequile e postata sul gruppo Facebook "Sei di Lequile se...". Gli stessi iscritti al gruppo hanno segnalato la presenza ai responsabili del servizio.Le bici di oBike sono state accolte con grande favore a Lecce, ma non mancano i casi di vandalismo e, come dimostra la foto fatta a Lequile, furto.Nei giorni scorsi alcune biciclette, danneggiate, sono state recuperate nel canale che è nel parco della zona 167, abbandonate lì dai vandali.