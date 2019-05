«Troppo stress», il candidato sindaco finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORSANO - Troppo stress durante la campagna elettorale e il candidato sindaco finisce in ospedale. E' successo a Corsano, dove Luigi Russo, questo il nome del candidato, corre al primo scranno del Comune con "Alternativa Proletaria". L'uomo ha avuto un malore ed è stato ricoverato all'ospedale Panico di Tricase con un picco di pressione. Per fortuna il canditato è infine stato dimesso senza gravi conseguenze.«Si è trattato di una campagna elettorale molto intensa, come sempre mi sono impegnato a 360 gradi per tutta la comunità di Corsano. Ho solo avuto uno sbalzo di pressione, adesso sto bene» queste le dichiarazioni del candidato sindaco Luigi Russo che, con gli altri tre candidati a primo cittadino aspetta con la dovuta apprensione i risultati di oggi.