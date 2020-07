Troppo accalcati alla Praja? Procura apre un'inchiesta

La Procura apre un fascicolo per dare risposte ai dubbi sollevati dal Codacons sul rispetto delle linee guida per il contenimento del contagio da coronavirus nella discoteca Praja di Gallipoli. Dei contenuti dell'esposto arrivato dalla sede centrale di Roma dell'associazione per la tutela dei consumatori, a firma del legale rappresentante, l'avvocato Giuseppe Ursini, se ne sta occupando ora il pubblico ministero Donatina Buffelli per verificare se sussista o meno l'ipotesi di reato di diffusione colposa di epidemia.

Non ci sono indagati, al momento, visto che gli accertamenti stanno appena muovendo i primi passi. E riguarderanno in pratica la verifica di cosa sia stato fatto in quel locale per garantire ai suoi clienti di frequentarlo con le tutele della salute garantite dal decreto dell'11 giugno del presidente del consiglio dei ministri sulla riapertura delle attività economiche ed anche dall'ordinanza della Regione sulla riapertura anticipata dei locali.

Non è un atto di accusa, quello del Codacons di Roma, ma la necessità - spiega l'esposto - di chiarire cosa sia successo nella serata del 18 luglio: le foto pubblicate sulla pagina Facebook e sul sito de la Praja, i relativi commenti, nonché altre foto apparsa su Instagram, sembrano mostrare proprio quegli assembramenti che vorrebbero scongiurare le norme sanitarie.

Da qui la richiesta di verificare l'osservanza del protocollo disposto per le discoteche: primo, gli accessi contingentati alle sale, la riorganizzazione degli spazi, il rispetto della distanza di un metro che diventano due in pista e i percorsi separati di ingresso e di uscita. Secondo: l'informazione della clientela attraverso il personale o la cartellonistica, sulle misure di prevenzione in genere, la misurazione della temperatura corporea. il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed altro ancora. Rwerzo: il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina tutte le volte che non sia stato possibile mantenere le distanze.

E ancora: il Codacons Roma chiede anche di verificare se persone che hanno preso parte alle serate organizzate alla Praja siano risultate poi positive al covid-19. Verifiche, in altre parole, in ambito sanitario che dovrebbero estendersi oltre i confini provinciale poiché Gallipoli e quel locale continuano ad essere privilegiati dai turisti anche in questa anomala stagione estiva.

Tutta questa attenzione non è stata gradita dall'amministratore della Praja, Pierpaolo Paradiso: con un comunicato stampa sostiene che Codacons Roma abbia dato una interpretazione errata della normativa sanitaria anti covid: «La circostanza che più ci ha lasciati senza parole è che il Codacons, evidentemente a caccia di facile notorietà, non ha neppure inteso leggere (e magari comprendere) le chiari disposizioni normative in materia di intrattenimento, che avrebbero chiarito oltre ogni ragionevole dubbio la correttezza del nostro operato», la frecciata all'associazione a tutela dei consumatori. «La disciplina regionale alla quale la Praja, come le altre discoteche pugliesi all'aperto, si è pienamente adeguata, anche adottando ulteriori e non secondarie cautele, ha previsto stringenti protocolli per il nostro settore, volti a tutelare clienti e cittadini. Più in particolare, infatti, per accedere nel nostro locale è obbligatorio misurare la temperatura corporea; ed è fornita gratuitamente la mascherina all'ingresso nei bagni, unico luogo al chiuso nel quale è per norma obbligatorio l'utilizzo della mascherina. L'utilizzo della predetta, infatti, non è obbligatorio nelle discoteche all'aperto in Puglia. E, come ha spiegato accuratamente il professore Pierluigi Lo Palco, ciò è stato deciso sulla base di un rischio adeguatamente calcolato ed in una regione dove la diffusione del virus è stabilmente prossima allo zero».

La direzione della Praja si riserva di valutare l'opportunità di depositare queste considerazione in Procura attraverso una memoria.

Nel Brindisino intanto gli interventi della task force coordinata dalla questura ha comportato la chiusura temporanea di tre locali. Due ad Ostuni: la storica discoteca Aranceto di Rosa Marina, per la presenza di 1.000 persone invece che di 200. Il Lullabay della marina del Pilone ed un locale di Santa Sabina (marina di Carovigno), anche in questo caso per avere superato il numero massimo di ospite consentito.

