Troppi pregiudicati: il bar chiude per dieci giorni

GALATONE - I carabinieri di Galatone hanno apposto i sigilli per la durata di dieci giorni ad un bar del paese, notificando al gestore il provvedimento ex articolo 100 TULPS emesso dal questore di Lecce.A seguito di reiterati controlli, infatti, l'attività è risultata frequentata assiduamente da pregiudicati. Di qui il provvedimento previsto in questi casi.