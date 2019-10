Troppi pass rilasciati e troppe auto in circolazione nel centro storico, a tutte le ore del giorno. Sono questi i problemi con cui si dovrà confrontare la commissione Traffico che questa mattina si riunirà a Palazzo Carafa proprio per affrontare le difficoltà legate al Regolamento dei permessi della Zona a traffico limitato.

Due le urgenze all'ordine del giorno. Punto primo: i permessi. Come detto, a oggi il numero di pass per accedere nell'area antica risulta spropositato rispetto agli stalli disponibili: circa 4mila autorizzazioni rilasciate per l'accesso alla Ztl a fronte di poco più di 900 posti auto all'interno del cuore della città.

Numeri che rendono difficile la convivenza tra auto e pedoni.

«Bisogna rivedere i pass - aveva spiegato il presidente di commissione Ernesto Mola - perché sappiamo bene che in passato sono stati gestiti in maniera strana. Gli stessi residenti hanno difficoltà a trovare parcheggio.

In più dobbiamo rivedere le autorizzazioni per il carico e scarico delle merci». E poi ci sono le difficoltà legate ai transiti all'interno delle aree a traffico limitato, che durante le ore del giorno risulta perforabile da tutti gli automobilisti. A Lecce, infatti, sono vietati il transito, la sosta e la fermata ai veicoli non autorizzati dalle 21 alle 6 del mattino, mentre la domenica e nei festivi le telecamere restano in funzione 24 ore su 24.

Solo i possessori di particolari permessi possono transitare nel centro storico nelle fasce orarie in cui le telecamere sono accese. Tra questi ci sono i residenti, domiciliati, titolari di esercizi commerciali, di servizi di assistenza, fornitori e categorie particolari. Per limitare l'afflusso dei veicoli, nei mesi scorsi il Comune ha messo mano agli orari delle telecamere delle aree a traffico limitato con provvedimenti singoli in occasione di festività o periodi estivi.

Ultimo in ordine di tempo, quello adottato ad agosto, quando Palazzo Carafa ha anticipato alle 18 l'attivazione della Ztl così da limitare l'invasione delle auto.

Nel frattempo il Comune è al lavoro per offrire servizi alternativi all'uso del mezzo privato.

«In questi giorni ho incontrato i vertici di Sgm - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis -. Volevo confrontarmi con loro alla luce di alcune soluzioni che vorrei attuare per incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico. Ad esempio, insieme ai tecnici dell'ufficio Traffico stiamo valutando l'ipotesi di migliorare l'offerta di trasporto pubblico con bus che possano collegare, con una maggiore frequenza, i quartieri periferici con il centro cittadino e anche con i parcheggi di interscambio. Vogliamo mettere il cittadino nelle condizioni di non dover essere dipendente dall'automobile».

S.D.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA