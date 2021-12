Troppi contagi in città, il Comune rinvia il "Natale nei quartieri". Protezione civile in soccorso dei cittadini in quarantena

Rapido incremento dei contagi da Covid anche a Lecce. E il causa del rapido incremento di positivi anche a Lecce, per un principio di cautela, le restanti date dell’iniziativa “Natale nei quartieri”, con spettacoli di intrattenimento per bambini nei saloni parrocchiali, previste oggi alla chiesa di San Filippo Smaldone e poi nelle giornate del 3 (San Francesco d'Assisi), 4 (San Massimiliano Kolbe e San Guido) e 5 gennaio (San Sabino e Villa Convento) sono rinviate a data da destinarsi. «Un rinvio che ci dispiace perchè stava avendo un ottimo riscontro da parte delle famiglie – dichiara l'assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – ma si rende necessario farlo visto l'aumento di contagi che stiamo registrando in città. Le date saranno recuperate non appena la situazione generale sarà migliore».

Protezione civile in aiuto dei cittadini in quarantena

Il Comune di Lecce ha comunicato che da domani il Centro operativo comunale di protezione civile sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, e nei giorni di martedì e giovedì fino alle 19. Le donne e gli uomini della protezione civile aiuteranno le famiglie in quarantena e gli anziani soli, che non possono uscire da casa, a fare la spesa alimentare e la spesa farmaceutica. Per accedere al servizio occorre telefonare negli orari indicati al numero 0832/230049. I cittadini per i quali la positività è stata riconosciuta dalla Asl sono tenuti a conferire i rifiuti domestici in maniera diversa. Chi si trova in questa condizione deve segnalarsi al settore Ambiente del Comune inviando una mail all’indirizzo: rifiuti.quarantena@comune.lecce.it

Per gli anziani sprovvisti di un proprio indirizzo mail o impossibilitati all'utilizzo di internet è possibile segnalarsi telefonando alla Centrale operativa della Polizia Locale: 0832.230050 - 0832.233211 - 0832.233212 o numero Verde: 800.848586