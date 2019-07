«Troppa differenziata sbagliata. Si rischia l'aumento della Tari»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Differenziata corretta per evitare aumenti anche sulla tassa della spazzatura. L'appello arriva dall'assessore all'Ambiente Angela Valli che invita i cittadini leccesi ad un più corretto e puntuale conferimento dei rifiuti organici nelle proprie pattumelle.É accaduto infatti che - nella giornata di martedì - il carico di rifiuto organico prodotto dalla città di Lecce e trasportato regolarmente dalla ditta all'impianto di compostaggio Eden 94 di Manduria ha rischiato di non essere accettato. Accade infatti che l'organico non venga differenziato in maniera corretta creando problemi al conferimento in discarica. Una svista che può avvenire - di tanto in tanto - c'è infatti un limite di tolleranza del rifiuto non differenziato in maniera corretta che però si attesta al 10% del rifiuto. Nella giornata di martedì invece la percentuale è salita raggiungendo - si legge in un comunicato ufficiale del Comune di Lecce - il 12%.«Il carico - spiega l'assessore Valli - è risultato impuro all'esito della caratterizzazione merceologica, cioè contaminato da rifiuti non organici, per una percentuale del 12,2%. Ben superiore alla soglia del 10% che è la soglia massima di tolleranza oltre la quale l'impianto può rifiutare il conferimento. Ciò ha generato un richiamo da parte dell'azienda nei confronti del nostro Comune». Il rischio è dunque quello che i rifiuti non vengano accolti in discarica. «È concreto il rischio di vedersi respinto in futuro il conferimento della raccolta dell'umido a causa della cattiva qualità della nostra frazione organica - spiega l'assessore - . Tutto ciò genererebbe, oltre alla già note difficoltà di reperire un impianto in Regione, anche un notevole aggravio dei costi di smaltimento, nell'ordine di almeno 50 euro a tonnellata, con conseguenti inevitabili ricadute sulla Tari». Un rischio - quello dell'aumento della Tari - da scongiurare in una situazione in cui le aliquote sono già lievitate rispetto agli anni passati ma anche con agevolazioni in più per le fasce deboli. Il costo del servizio è stato determinato in 28.461.760,37 euro, con un aumento di circa 160mila euro rispetto al 2018. LaTari per le utenze domestiche (47.567 in città) si calcola tenendo in considerazione la superficie degli immobili moltiplicata per la tariffa fissa unitaria, mentre la quota fissa dipende dal numero degli occupanti, individuati in base alla residenza. Qualche esempio: un single (circa 17mila utenze) dovrà pagare 1,38 euro di tariffa fissa (da moltiplicare per la superficie dell'abitazione) e 77,92 euro di quota variabile mentre una coppia (più di 12mila utenze) pagherà 1,60 euro di fisso e 124,67 euro di variabile. Per tre componenti la tariffa è di 1,74 euro di quota fissa e 155,84 euro di variabile mentre a una famiglia di quattro persone corrisponde un fisso di 1,85 euro (sempre per metro quadro) più 171,42 euro di quota variabile.«L'appello che rivolgo ai cittadini leccesi è di fare attenzione alla qualità della propria raccolta differenziata», aggiunge Valli, ricordando che «nell'organico vanno conferiti esclusivamente resti della cucina, scarti di verdura, bucce della frutta, gusci di uova, filtri di the, avanzi di cibo, fondi del caffè, tovaglioli sporchi, cenere spenta, fiori e piccole piante secche, sughero, piccoli scarti in legno non verniciato, cartoni della pizza unti, tagliati in piccoli pezzi. In genere tutti i rifiuti di piccola e piccolissima dimensione biodegradabili». Ad inquinare l'organico spesso sono pannolini e pannoloni, la prima causa di impurità per la frazione organica. Pannolini e pannoloni, infatti, devono essere conferiti nei contenitori interrati presenti in varie zone della città: n Piazza Modena (Zona San Sabino), Foro Boario, Piazza Cardarelli (Zona Salesiani), Piazza Indipendenza (Santa Rosa), Piazza Palio, Viale Aldo Moro, Via De Pace (Zona San Guido) e Via Paolo VI, angolo Via Monsignor De Luca (imbocco super strada Lecce - Maglie), via Braccio Martello (angolo Via Trinchese). In alternativa questi rifiuti possono essere anche conferiti con la frazione del secco residuo.«Confido - conclude Valli - nella vostra attenzione e collaborazione per migliorare insieme la qualità della nostra raccolta differenziata. Gli sforzi finora profusi hanno portato Lecce a raggiungere ottimi risultati che possiamo ulteriormente migliorare».