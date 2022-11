Tromba d'aria marina a Leuca, danni alla cabina elettrica e la costa rimane senza luce

Temporale, grandine e vento stamattina sul Capo di Leuca dove, intorno alle 9, si è generato, nello specchio d'acqua prospiciente la costa, un fenomeno atmosferico, noto con il nome di “waterspout” (tromba d’aria marina).

La tromba d'aria marina



La tromba d'aria partita da località Felloniche (Castrignano del Capo) si è spostata in località Ciardo fino ad arrivare a Santa Maria di Leuca. Qui la furia del vento ha fatto saltare una cabina elettrica lasciando al buio tutte le abitazioni del braccio costiero. Fortunatamente non ha toccato la terra ferma e al momento non si sono registrati grandi danni.

"Fenomeni del genere sono molto frequenti in questa zona e in questo periodo" fa sapere il meteorologo Giuseppe De Vitis. Infatti, non molte settimane fa, un altro waterspout ha lambito la costa nello stesso tratto.