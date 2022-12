Tromba d'aria, distrutte le serre a Melissano: «Danni per centomila euro»

Oltre centomila euro di danni. A tanto ammonta la perdita subita dall'Azienda Rimo di Melissano proprietaria di tre ettari di terreno in agro di Ugento. Nel corso della notte, infatti, una violenta tromba d'aria, abbattutosi sul basso Salento, ha distrutto le serre installate su una fetta dell'ampio podere, circa un ettaro.

In fumo struttura e colture

La forza del vento e la pioggia copiosa hanno letteralmente piegato le strutture mandando in fumo anche le colture piantate all'interno di esse. Un vero e proprio disastro che mette ora a dura prova l'azienda. "E' stata una tromba d'aria spaventosa, ha sradicato anche degli alberi. Ha interessato circa un ettaro della nostra proprietà. Non chiederemo nessun aiuto - dice chiaramente Antonio Rimo, uno dei gestori dell'azienda agricola - perchè sono situazioni accadute anche in passato e ci hanno fatto solo perdere tempo. Vogliamo solo che si sappia cosa è accaduto in queste ore e le immagini parlano chiaro".