TripAdvisor: Ugento e Porto Cesareo mete estive da “top 10”

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Per il portale di viaggi TripAdvisor la Puglia è presente con ben tre località nelle prime 10 italiane individuate dai turisti per le ferie estive stando alle ricerche e alle prenotazioni effettuate sinora. Al primo posto in questo momento vi è l’Isola d’Elba. Ma la Puglia è l’unica regione presente in classifica con 3 località: Ugento al secondo posto, Porto Cesareo al settimo e Vieste all’ottavo. Solo l’Emilia Romagna continua a fare concorrenza alla Puglia schierando nella lista delle prime 10 localitài Rimini al terzo posto e Riccione al nono.TripAdvisor ha calcolato anche il costo medio di una notte e di una settimana in hotel, facendo riferimento ai prezzi che si registrano sul portale per prenotazioni per il periodo tra il 28 maggio e il 30 settembre. All’Isola d’Elba la spesa per una notte è in media di 162 euro e per una settimana di 1.132, con la possibilità di risparmiare 452 euro (meno 40 per cento) se la prenotazione riguarda la settimana dal 24 settembre alla fine del mese. A Ugento la spesa media per notte è di 149 euro e per una settimana di 1.044 euro. A Porto Cesareo di 132 euro per una notte e 1.044 per sette giorni. Una vacanza a Villasimius, in Sardegna, porta a una spesa quasi doppia: 247 euro per una notte e 1.730 per una settimana. La performance di Ugento e in parte di Porto Cesareo non è una sorpresa. Da anni la località costiera del Basso Salento è in testa alle classifiche e nel 2017 ha fatto registrare 865.507 presenze, piazzandosi in Puglia solo dietro Vieste che ha ottenuto 1.987.401 presenze. Sempre nel 2017 Porto Cesareo ha fatto registrare 344.718 presenze, ma i dati di TripAdvisor fanno emergere una crescita consistente di interesse per quella località. Nel 2017 hanno fatto meglio di Porto Cesareo, per quanto riguarda il turismo di mare nel Salento: Otranto (800 mila presenze), Gallipoli (516.000) e Melendugno (460.000). Per il turismo legato alle città d’arte il punto di riferimento ovviamente è la città di Lecce, la quale nel 2017 ha fatto registrare 746.000 presenze. Quelle registrate però sono le presenze ufficiali, comunicate dalle strutture di accoglienza all’Istat. Da una indagine effettuata da Swg emerge che a Gallipoli, Ostuni e in altre località turistiche di riferimento per il turismo balneare, le presenze vanno almeno quintuplicate durante l’alta stagione. Il calcolo viene effettuato tra l’altro avendo come riferimento la vendita di quotidiani, i rifiuti raccolti e il traffico telefonico. In provincia di Brindisi, nel 2017 la regina dell’accoglienza (stando ai dati Istat) è stata Fasano con 636.500 presenze.